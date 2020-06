Orçamento do Benfica chumbado

JN Ontem às 22:52 Facebook

A direção do Benfica, liderada por Luís Filipe Vieira, viu esta sexta-feira à noite ser chumbado o orçamento do clube para a próxima época, na Assembleia Geral ordinária realizada no pavilhão 2 do Estádio da Luz.

As contas do clube foram colocada a aprovação dos sócios, mas 48,28% votaram contra, enquanto 47,79% votaram a favor e 3,93% abstiveram-se.

A reunião magna contou com a presença de 1505 associados das águias, que representam 38 mil votos, e deliberaram sobre o orçamento ordinário de exploração, o orçamento de investimentos e o plano de atividades elaborados pela Direção, bem como o parecer do Conselho Fiscal, para o exercício de 2020/21.

O clube tem agora 45 dias para marcar uma nova Assembleia Geral.

É a segunda vez que o orçamento proposto pela direção encarnada liderada por Luís Filipe Vieira é chumbado em AG, depois de em 2012 o mesmo ter sucedido com o chumbo ao Relatório e Contas relativo à época 2011/2012.