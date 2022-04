Orçamento do Desporto cresce para 43,1 milhões de euros

Adriano Rocha Hoje às 18:19 Facebook

A proposta de Orçamento de Estado para 2022, apresentada esta quarta-feira pelo Governo, mantém o valor de 43,1 milhões de euros para o Desporto que figurava no documento chumbado em outubro do ano passado, o qual representa um aumento de 3,1 milhões em relação ao exercício de 2021.

Apesar de voltar a crescer - em comparação com 2020, outro ano afetado pela pandemia, o aumento é de 2,1 milhões de euros -, o montante atribuído ao Desporto em 2022 continua a ser inferior em 6,9 milhões de euros ao orçamentada para 2019, antes da covid-19 trocar as voltas ao mundo.

"O Governo vai continuar a potenciar o contributo do desporto, concentrando a sua atuação em dois objetivos estratégicos principais: afirmar Portugal no contexto desportivo internacional e colocar o país no lote das quinze nações europeias com cidadãos fisicamente mais ativos, na próxima década", pode ler-se no programa do XXIII Governo Constitucional.

Para atingir essas duas metas, o Executivo propõe:

"Elevar os níveis de atividade física e desportiva da população, promovendo o desporto escolar e os índices de bem-estar e saúde de todos os estratos etários";

"Continuar a promover a excelência da prática desportiva, melhorando os Programas de Preparação Olímpica e Paralímpica, com base na sua avaliação";

"Impulsionar programas de seleção desportiva que identifiquem e garantam a retenção de talentos, desde a fase de deteção até à fase de consagração desportiva internacional";

"Promover a articulação entre o sistema educativo e o movimento desportivo"