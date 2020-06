Orenburg falha receção ao Krasnodar e perde por falta de comparência

JN/Agências Ontem às 22:38 Facebook

O FK Orenburg, com oito infetados com coronavírus, indicou esta sexta-feira que não vai enfrentar o Krasnodar, no sábado, em jogo da 24.ª jornada da Liga russa, e, consequentemente, vai perder por falta de comparência.

Um dia depois de anunciar que seis futebolistas e dois membros do staff testaram positivo à covid-19, tornando-se no quarto clube da prova com jogadores infetados, depois das confirmações de FK Rostov, Dínamo Moscovo e FK Ufa, a Liga russa confirmou que vai atribuir a vitória ao Krasnodar, terceiro classificado, com 41 pontos.

"O clube não colocará em risco os adeptos e os participantes da partida", escreveu o 15.º e último classificado do campeonato, em comunicado, rejeitando a possibilidade de "enviar uma equipa de juniores, por considerar que não seria atraente e prejudicaria a reputação do clube e do futebol russo".

O aumento de casos pode colocar em causa a continuidade da Liga russa, que esteve suspensa durante mais de três meses devido à pandemia de covid-19, que, de acordo com o balanço mais recente, causou 8770 mortos no país.