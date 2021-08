Orgulho e emoção. Os elogios a Pimenta pela conquista do bronze

JN/Agências Hoje às 08:09 Facebook

Fernando Pimenta, de 31 anos, terminou a prova de K1 1.000 metros de Tóquio2020 em 3.22,478 minutos e subiu ao pódio para receber a medalha de bronze.

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou o canoísta Fernando Pimenta pela medalha de bronze, a terceira de Portugal na competição.

"Presidente Marcelo Rebelo de Sousa felicita Fernando Pimenta pela conquista da medalha de bronze na prova de canoagem K1 1.000", indica uma publicação na página oficial da Presidência da República na rede social Twitter.

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, felicitou Fernando Pimenta, referindo que os portugueses viveram "cada pagaiada com emoção".

"Muitos parabéns por esta belíssima medalha! A tua tenacidade, o teu compromisso e todo o teu trabalho enchem-nos de orgulho. Vivemos cada pagaiada com emoção e gritámos na meta com o teu êxito", referiu o ministro, que tem a tutela do desporto, numa mensagem na rede social Twitter.

O Comité Olímpico de Portugal (COP) e o Benfica, clube que representa, também congratularam o canoísta português de 31 anos pela conquista do bronze em Tóquio.

"Que bem que a equipa Portugal fica de medalhas ao peito. Parabéns, Fernando Pimenta", lê-se numa publicação na página oficial do COP na rede social Twitter, em que o atleta luso aparece sorridente, com o bronze conquistado.

Medalha de bronze para Fernando Pimenta. A terceira da #EquipaPortugal nestes Jogos Olímpicos

"Parabéns, Fernando Pimenta", escreveu igualmente no Twitter o Benfica, clube que o canoísta de Ponte Lima representa desde 2018.

Parabéns, @FPimenta13!



Fernando Pimenta conquista a medalha de bronze em K1 1000 metros nos #JogosOlímpicos!



O treinador de Fernando Pimenta, Hélio Lucas, destacou o "enorme feito" alcançado pelo seu atleta nos Jogos Olímpicos. "Cumpriu o sonho da medalha olímpica em K1 e isso vai ficar para sempre na sua carreira, que já tinha uma prata em K2 1.000 metros. Há poucos desportistas em Portugal a conseguir tudo o que ele tem feito em todos estes anos", disse o técnico em declarações a Rui Barbosa Batista, enviado da agência Lusa. "Foi uma prova fantástica, nada lhe tenho a apontar", elogiou.

Hélio Lucas destaca ainda a "competitividade" de Pimenta, que está a 10 dias de completar 32 anos, perante atletas como os novos campeão e vice-campeão olímpicos, respetivamente com 24 e 21 anos. "Tem um nível e consistência como poucos. E a sua insatisfação pelo bronze mostra somente de que raça é feito, até onde vai o tamanho da sua ambição", concluiu.