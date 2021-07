"Orgulho" em Jorge Fonseca. As reações ao bronze em Tóquio

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 12:52 Facebook

Várias figuras e entidades desportivas elogiaram a conquista de Jorge Fonseca, através de publicações nas redes sociais.

O Sporting mostrou o orgulho no judoca que pertence ao clube, com duas publicações no Twitter.

O Comité Olímpico Português deu os parabéns a Jorge Fonseca e destacou o facto de ser a primeira medalha de Portugal nestes Jogos.

A página oficial dos Jogos Olímpicos também destacou a primeira medalha para Portugal, em português e em inglês.

O perfil de Portugal no Twitter também não se esqueceu de dar os parabéns a Jorge Fonseca pela conquista.

O Instituto Português do Desporto e Juventude foi mais uma das entidades a parabenizar o judoca.

O Primeiro-ministro António Costa aproveitou a sua conta de Twitter para felicitar o judoca olímpico.

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto também mostrou o orgulho na conquista de Jorge Fonseca, ao referir que "Uma satisfação enorme por ver o Jorge Fonseca chegar ao pódio olímpico, com a conquista da medalha de bronze", disse João Paulo Rebelo.

Vários clubes desportivos utilizaram as redes sociais também para dar os parabéns a Jorge Fonseca e referir o orgulho sentido pela conquista.