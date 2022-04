Oriental Dragon despromovido ao Campeonato de Portugal

JN Hoje às 16:53 Facebook

Empate em Alcochete, frente ao Sporting ​​​​​​​B (1-1), dita o destino do Oriental Dragon, a primeira equipa a cair da Liga 3, esta temporada.

Os dragões chegaram ao intervalo em vantagem, fruto do golo apontado por Nii Plange, a passe de Nico, aos 31 minutos.

O empate chegou no arranque da segunda parte, por Rodrigo Ribeiro, na conversão de uma grande penalidade cometida por Feiteira sobre Gilberto Batista.

O Sporting B cresceu com o golo e podia ter passado para a frente do marcador num par de ocasiões, desperdiçadas por Rodrigo Ribeiro e Gonçalo Costa.

Obrigado a vencer para se manter na corrida pela permanência na Liga 3, o Oriental Dragon assustou por Diogo Branco, aos 75 minutos, que, com espaço na pequena área leonina, falhou o cabeceamento. Perto do fim, o recém-entrado Marcelo viu Gilberto Batista bloquear-lhe um remate prometedor.

O 1-1 final fecha as contas da Série 6 da fase de permanência da Liga 3, a duas jornadas do fim da prova. Real, Oliveira do Hospital e Sporting B garantem a manutenção, enquanto o Oriental Dragon baixa ao Campeonato de Portugal.