Foi um dia com dois jogos muito diferentes na nova competição da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A jornada começou com a primeira vitória do Oriental Dragon, na prova, pela margem mínima, em casa do Amora por 0-1. Foi um jogo equilibrado e decidido apenas pelo bom golo de Martim Águas e no qual nenhuma das equipas se destacou.



No segundo jogo do dia, o Leiria sublinhou a aparente boa forma nesta prova com outra vitória. Desta vez, por 3-0 perante um Alverca com poucas soluções.