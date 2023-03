Orluis Aular recupera a camisola amarela na Volta ao Alentejo

JN/Agências Hoje às 17:07 Facebook

O ciclista colombiano da Caja Rural vai partir para a última etapa na liderança e com grandes hipóteses de revalidar o título de campeão do ano passado.

Orluis Aular (Caja Rural) recuperou, este sábado, a camisola amarela, na quarta etapa ganha pelo colombiano Adrián Bustamante (Kelly-Simoldes-UDO), e ficou a pouco mais de 150 quilómetros de entrar na história da Volta ao Alentejo em bicicleta.

O venezuelano foi segundo na tirada, atrás do estreante Bustamante, mas beneficiou da revolução na geral causada pelo ataque de Mauricio Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor) no Cabeço do Mouro para dar um passo decisivo para o "bis" na Alentejana.

O campeão em título, que cortou a meta com as mesmas 3:41.29 horas do colombiano da Kelly-Simoldes-UDO, à frente do neerlandês Alex Molenaar (Electro Hiper Europa), lidera a geral com 10 segundos de vantagem sobre Bustamante, que hoje celebrou a sua primeira vitória em Portugal.

Esperava-se que a quarta etapa fosse aquela que mais peso teria na definição da geral final e os 148,2 quilómetros entre o Crato e Castelo de Vide, pontuados por cinco contagens de montanha, não defraudaram, com Mauricio Moreira a ser o maior responsável pela revolução na classificação, mas a não ver a sua ousadia recompensada, nem com a vitória na etapa -- foi quinto, a dois segundos -- nem com a desejada amarela -- é quarto classificado, a 22 segundos do dorsal '1'.

"Gostaria de fazer história, mas amanhã [domingo] é outro dia e até passar o risco...", lembrou Orluis Aular.

Para ver confirmado o seu triunfo, o campeão em título tem ainda 154,9 quilómetros pela frente, a percorrer no domingo entre Monforte e Évora.