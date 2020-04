Os 1000 euros que Danilo perdoou a Otávio

JN Hoje às 21:07 Facebook

Médios do F. C. Porto têm relação especial, com muitas apostas à mistura.

No direto que fez nas redes sociais dos dragões, Danilo Pereira foi instado a dizer quem era o jogador "mais chato" do plantel portista e elegeu Otávio, com quem, percebeu-se pelas declarações, tem um relacionamento bastante próximo. O brasileiro entrou na conversação através de uma mensagem escrita em que pediu para relembrarem ao capitão os 1000 euros que este lhe estará a dever e a resposta de Danilo foi curiosa.

"Eu e o Otávio costumamos apostar em muitas coisas e, no conjunto dessas apostas, já lhe perdoei 1000 euros que ele perdeu. Uma vez, fizemos um jogo a valer esse valor, eu perdi e ele agora está a pedir o dinheiro... Tenho de lhe dar mérito. É um miúdo atrevido, mas gosto dele", brincou o internacional português.