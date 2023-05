Os ases e os trunfos do F. C. Porto campeão europeu de hóquei em patins

Os dragões conquistaram o título continental pela terceira vez, ao baterem o Valongo na final da Liga dos Campeões, disputada em Viana do Castelo.

Trinta e três anos depois, o F. C. Porto voltou a sagrar-se campeão europeu de hóquei em patins e essa conquista elevou alguns jogadores portistas ao estatuto de lendas do clube azul e branco. Na equipa comandada por Ricardo Ares há cinco nomes que se destacam e é muito por eles que se explica o sucesso dos dragões em Viana do Castelo.

Xavier Malián defendeu quase tudo, Reinaldo Garcia transformou-se, talvez, na grande figura do F. C. Porto nos últimos anos, Rafa defendeu e ainda marcou, enquanto Gonçalo Alves e Carlo Di Benedetto mostraram porque são dois dos jogadores mais temíveis a nível mundial.