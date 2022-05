Os Borges, vimaranenses que seguem o Rali há quase 40 anos

Grupo de Guimarães com irmãos, primos, filhos e sobrinhos esteve em Baltar e Góis, e não se vai ficar por aqui

António, Alfredo e Luís Borges são três irmãos de Guimarães. A eles juntam-se primos, filhos, sobrinhos e amigos. Este ano, são nove a acompanhar o Rali de Portugal, com o JN a encontrá-los a almoçar no centro de Góis, junto à ponte romana, onde iam passando alguns carros entre as classificativas da Lousã e de Góis. Para combinar a ida à prova, têm um grupo que chamam os "Borges Rali Tinto"

"Ficámos numa Zona Espetáculo que não era grande coisa, a 12. Tinha muita vegetação e era difícil ver os carros. Escolhemos Góis porque era um ponto intermédio do dia, nem era muito cedo como na Lousã nem muito tarde como em Arganil", conta Luís Borges. Dali, os Borges, como se intitulam, ainda iam arrancar para Mortágua. "Já estivemos em Baltar e ainda vamos estar no último dia", assegura Alfredo Borges.