Os cinco pecados capitais de uma goleada que derrubou o leão

Derrota por cinco golos sem resposta frente ao Manchester City, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, desfaz sonho do Sporting. Os mais românticos ainda acreditaram, mas a realidade falou mais alto: há diferenças inultrapassáveis.

O sonho comanda a vida e o do Sporting, pelo menos na Liga dos Campeões, está praticamente morto. Depois de uma caminhada repleta de mérito, os leões esbarraram com estrondo num futebol que não é por acaso que é considerado (por muitos) o melhor do mundo.

Uma questão de números