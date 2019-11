Os convocados da Seleção sub-21 para a Eslovénia e Noruega

Hoje às 15:01 Facebook

Rui Jorge anunciou os convocados da seleção nacional sub-21 para o amigável frente à Eslovénia e para o encontro da qualificação para o Campeonato da Europa de 2021, contra a Noruega. A equipa das quinas pretende esquecer a derrota contra a Holanda e vencer a partida na Noruega.

Os eleitos de Rui Jorge são:

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), João Virgínia (Reading FC) e Luís Maximiano (Sporting CP);

Defesas: Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (Royal Mouscron), Nuno Tavares (SL Benfica), Pedro Pereira (Bristol City FC), Rúben Vinagre (Wolverhampton FC), Thierry Correia (Valencia CF), Tiago Djaló (Losc Lille) e Tomás Tavares (SL Benfica);

Médios: Daniel Bragança (GD Estoril Praia), Fábio Vieira (FC Porto), Florentino (SL Benfica), Gedson Fernandes (SL Benfica), Miguel Luís (Sporting CP) e Vítor Ferreira (FC Porto);

Avançados: Dany Mota (Juventus FC), Francisco Trincão (SC Braga), Jota (SL Benfica), Pedro Neto (Wolverhampton FC), Pedro Mendes (Sporting CP) e Rafael Leão (AC Milan).

As novidades perante a última convocatória são Florentino, Tomás Tavares, Pedro Mendes e Fábio Vieira. De fora ficaram Diogo Dalot, Nuno Santos, Domingos Quina e Filipe Soares.

O amigável contra a Eslovénia está marcado para o dia 14 de novembro e vai ser um teste para o verdadeiro desafio três dias depois, contra a Noruega, de acordo com Rui Jorge. "O primeiro jogo (de preparação) vai ajudar-nos a conquistar o objetivo do segundo encontro."

Portugal tem duas vitórias e uma derrota, encontra-se em segundo lugar do grupo e procura uma vitória para continuar a caminhada rumo ao Europeu 2021. O técnico de 46 anos está confortável em relação ao apuramento. "Depois de termos visto todas as equipas do grupo jogar, podemos dizer que Portugal e Holanda são favoritas à qualificação."