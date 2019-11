Os convocados de Portugal para jornada decisiva no apuramento para o Euro 2020

Hoje às 12:33, atualizado às 13:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Fernando Santos anunciou, esta quinta-feira, os 25 convocados para a dupla jornada decisiva frente à Lituânia e Luxemburgo.

Esta é a lista divulgada pela Federação:

Beto, José Sá e Rui Patrício

Nélson Semedo, Ricardo Pereira, José Fonte, Pepe, Rúben Dias, Rúben Semedo, Mário Rui e Raphael Guerreiro

Danilo Pereira, Rúben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Mário, João Moutinho, Pizzi

Bruma, Daniel Podence, André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Éder, Gonçalo Paciência

Lesão de André Gomes foi assustadora

Na conferência de imprensa de anúncio dos convocados, o selecionador português de futebol, Fernando Santos, afirmou que a lesão de André Gomes foi "assustadora", mas mostrou-se confiante na recuperação total do médio do Everton.

"Recebi a notícia com muita tristeza. Foi uma lesão assustadora. Não estava a ver o jogo. Recebi logo uma mensagem de um colaborador meu, que estava no jogo e aconteceu à frente dele. Fui logo ver as imagens. Foi um momento triste, é uma lesão diferente. Disse ao André para ter força, sei que vai recuperar e que vai voltar tão forte como era. Tem um futuro brilhante", afirmou Fernando Santos.

André Gomes, de 26 anos, lesionou-se no último domingo, no jogo frente ao Tottenham, da 11.ª jornada da Liga inglesa de futebol, que terminou empatado 1-1.

"Única estratégia é ganhar" a Lituânia e Luxemburgo

O selecionador Fernando Santos mostrou-se confiante no apuramento direto de Portugal para o Euro2020 de futebol e assumiu que a "única estratégia" passa por vencer os últimos dois jogos do Grupo B, frente a Lituânia e Luxemburgo.

"A estratégia é ganhar. A estratégia é marcar golos e não deixar que o adversário marque. Vamos estar no Campeonato da Europa de 2020. Vamos ganhar estes dois jogos e vamos lá estar", afirmou Fernando Santos, na conferência de imprensa de divulgação dos convocados, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O selecionador nacional desvalorizou as ausências, devido a lesão, de William Carvalho e Gonçalo Guedes, dois dos jogadores mais utilizados na fase de qualificação, e garantiu que os 25 convocados "dão todas as garantias".

"É ganhar estes dois jogos e acabou. Sempre dissemos que queríamos ficar no primeiro lugar do grupo. Não aconteceu, mas isso não é estranho ao futebol português. Já chegámos a fases finais e fizemos campanhas brilhantes sem acabarmos em primeiro do grupo", frisou o técnico, de 65 anos.

Fernando Santos assumiu que, nos últimos jogos, Portugal tem sofrido mais golos do que é habitual e lamentou a falta de tempo para tentar resolver esse problema.

"Não vou treinar. Não tenho tempo. Vamos tentar retificar alguma coisa que não tenha estado bem. Quem não sofre golos, está mais perto de ganhar. É isso que vamos tentar fazer", disse.

A concentração dos 25 jogadores convocados por Fernando Santos está agendada para a próxima segunda-feira.

Em caso de triunfo sobre Lituânia, em 14 de novembro, no Algarve, e no Luxemburgo, em 17, Portugal garante o apuramento direto para o Euro2020, mas poderá fazer a festa mais cedo, em solo algarvio, se bater os lituanos e a Sérvia, no mesmo dia, não conseguir ganhar na receção aos luxemburgueses.