Os convocados e as contas do Benfica para a despedida da Liga dos Campeões

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 12:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica divulgou a lista de convocados para o jogo desta terça-feira, frente ao Zenit, no Estádio da Luz, da última jornada da Liga dos Campeões. Raúl de Tomás ficou fora das opções de Bruno Lage, assim como Gedson.

É o tudo ou nada. Falhada a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões, as águias procuram conseguir garantir, frente ao Zenit, o terceiro lugar, de acesso à Liga Europa. Mas nem tudo é mau para os encarnados, já que a equipa de Bruno Lage depende de si para se manter nas competições europeias.

Esta noite, o Benfica precisa de vencer a equipa russa por 2-0 ou mais - caso sofra golos - de forma a anular a derrota na Rússia. Caso não ganhe por uma diferença de dois golos, as águias garantem um lugar na Liga Europa se o Lyon perder em casa com o Leipzig, única equipa já apurada, com dez pontos. Zenit e Lyon, ambos com sete, procuram a segunda vaga na liga milionária.

Para o jogo desta terça-feira na Luz, Bruno Lage deixou de fora Raúl de Tomás e Gedson. Já André Almeida, Rafa e David Tomás continuam entregues ao departamento médico.

Confira a lista de convocados:

Guarda-redes: Ivan Zlobin e Odysseas;

Defesas: Jardel, Ferro, Rúben Dias, Nuno Tavares, Grimaldo e Tomás Tavares;

Médios: Caio Lucas, Chiquinho, Samaris, Pizzi, Gabriel, Taarabt e Cervi;

Avançados: Seferovic, Vinícius e Jota.

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas.