Os convocados para a fase final do Europeu de Sub-21

O selecionador nacional de Sub-21, Rui Jorge, anunciou esta sexta-feira os jogadores convocados para a final 8 do Campeonato Europeu de 2021, que se disputa entre 31 de maio e 6 de junho, na Hungria e Eslovénia.

As quinas, que não têm qualquer título neste escalão, encerraram a fase de grupos, disputada em março, no primeiro lugar da série D, só com vitórias nos três jogos realizados, seis golos marcados e nenhum golo sofrido.

Seguem-se agora os quartos de final, fase na qual Portugal defronta a Itália, numa partida agendada para 31 de maio, pelas 20 horas, em Ljubljana, Eslovénia.

Se sair vitoriosa, a seleção nacional nas semifinais, agendadas para 3 de junho (17 e 20 horas), em Maribor, na Eslovénia, jogará com o vencedor do encontro entre a Espanha e a Croácia, que se disputa às 17 horas de dia 31.

Nos outros encontros dos "quartos", ambos também no último dia do corrente mês, a Holanda mede forças com a França (17 horas) e a Dinamarca tem pela frente a Alemanha (20 horas).

A final está marcada para 6 de junho, às 20 horas, em Ljubljana.

Eis os 23 convocados da seleção nacional de Sub-21:

Guarda-redes: Diogo Costa (F. C. Porto), João Virgínia (Everton) e Luís Maximiano (Sporting)

Defesas: Diogo Leite (F. C. Porto), Diogo Queirós (Famalicão), Diogo Dalot (AC Milan), Pedro Pereira (Crotone), Thierry Correia (Valência), Tiago Djalo (Lille) e Tomás Tavares (Farense)

Médios: Daniel Bragança (Sporting), Fábio Vieira (F. C. Porto), Florentino Luís (Mónaco), Gedson Fernandes (Galatasaray), Romário Baró (F. C. Porto) e Vítor Ferreira (Wolverhampton)

Avançados: Danny Mota (Monza), Francisco Trincão (Barcelona), Francisco Conceição (F. C. Porto), Gonçalo Ramos (Benfica), Jota (Valladolid), Rafael Leão (AC Milan) e Tiago Tomás (Sporting)