Os craques portugueses com maior destaque nesta época

Com a temporada 2021/2022 quase terminada, fazemos um resumo dos jogadores portugueses, no top Ligas do futebol mundial, que tiveram em melhor forma ao longo da época. Dos melhores marcadores, aos reis das assistências e aos com maior participação em golos.

A época correu relativamente bem para os jogadores portugueses, na Liga e no estrangeiro. Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo foram campeões pelo Manchester City; Diogo Jota pode conquistar a Liga dos Campeões com o Liverpool; Gonçalo Paciência e o Eintracht Frankfurt conquistaram a Liga Europa; Rafael Leão foi campeão e o melhor jogador da Liga italiana; William Carvalho conquistou a Taça do Rei de Espanha no Bétis; André Silva venceu a Taça da Alemanha com o Leipzig; Nuno Mendes e Danilo Pereira foram campeões no PSG.

O talento português brilhou ao longo de 2021/22, mas há nomes que estiveram em maior destaque no plano ofensivo. Vamos passar pelos melhores marcadores, os que mais assistiram e aqueles que participaram em mais golos nas respetivas formações.