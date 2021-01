Os desejos de Pinto da Costa para 2021

JN Hoje às 17:43 Facebook

Presidente do F. C. Porto revela o que espera do novo ano.

Na página que assina mensalmente na revista "Dragões", Pinto da Costa elencou seis desejos para 2021, depois de se congratular pelo facto de o F. C. Porto ter fechado o ano anterior com a conquista da Supertaça. Para além de sucesso do clube da Invicta, o líder portista volta a pedir o regresso do público aos estádios, deixa um recado às instâncias da justiça desportiva, insiste na regionalização e deseja o fim da pandemia.

Eis o que escreveu o líder portista:

"Desejo que o F. C. Porto continue a ganhar títulos e a representar Portugal ao mais alto nível nas competições mais difíceis do Mundo"

"Desejo que os adeptos possam voltar a frequentar os estádios e os pavilhões para assistir a espetáculos desportivos, da mesma forma que já podem estar presentes em concertos musicais, peças de teatro, touradas e comício políticos".

"Desejo que a justiça desportiva se esforce por ser justa, sem olhar a nomes de clubes e de agentes, e sem decidir em função de preferências pessoais de quem tem de ser absolutamente isento".

"Desejo que todos possamos voltar a falar em liberdade e que nenhum português tenha de ter medo de uma qualquer PIDE do século XXI".

"Desejo que finalmente haja políticos que façam cumprir a lei fundamental do país, que determinou em 1976 que Portugal deve ser dividido em regiões administrativas".

"Desejo que esta terrível pandemia seja extinta ou controlada, que a normalidade regresse às nossas vidas e que todos possamos voltar a estar com os nossos sem qualquer tipo de medo".