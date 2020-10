Os detalhes da transferência de Alex Telles para o Manchester United

Nuno Barbosa Hoje às 19:49 Facebook

O F. C. Porto comunicou ao mercado, esta segunda-feira, os pormenores do negócio que realizou com o Manchester United para a transferência de Alex Telles para aquele clube da Premier League, por valores ligeiramente abaixo dos 20 milhões de euros.

"A Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD (...) vem informar o mercado que chegou a um acordo com o Manchester United para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Alex Telles pelo valor de 15M€ (quinze milhões de euros). Este acordo prevê ainda o pagamento de uma remuneração variável, pelo que o montante global a receber poderá atingir os 17M€ (dezassete milhões de euros)", esclareceram os azuis e brancos.

Nessa mesma nota publicada na CMVM, a SAD do F. C. Porto esclarece que assumirá a responsabilidade relativa ao mecanismo de solidariedade e acrescenta que não terá qualquer encargo com serviços de intermediação relativos a esta transferência, feita pelo empresário Pini Zahavi.