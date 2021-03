Os eleitos por Rui Jorge para o Campeonato da Europa de sub-21

NB Hoje às 12:29 Facebook

F. C. Porto e Sporting são os clubes com mais jogadores chamados por Rui Jorge para o Campeonato da Europa de sub-21, cuja fase de grupos se disputa no final deste mês de março. Dragões e leões colocam quatro jogadores cada um nos eleitos da seleção nacional, revelados esta segunda-feira.

Portugal integra o grupo D deste europeu sub-21 e vai jogar as três partidas na Eslovénia, sendo que a estreia acontecerá a 25 de março, em Koper, diante da Croácia, às 20 horas. O segundo encontro, frente à Inglaterra, vai decorrer a 28 na capital eslovena, Ljubljana, também pelas 20 horas. O terceiro e derradeiro desafio desta fase de grupos será também em Ljubljana, com a Suíça, no dia 31 de março, a partir das 17 horas.

Confira a lista de convocados:

Guarda-redes: Diogo Costa (F. C. Porto), João Virgínia (Everton) e Luís Maximiano (Sporting)



Defesas: Diogo Leite (F. C. Porto), Diogo Queirós (Famalicão), Diogo Dalot (AC Milan), Pedro Pereira (Crotone), Thierry Correia (Valencia), Tiago Djaló (Lille) e Tomás Tavares (Farense)



Médios: Daniel Bragança (Sporting), Fábio Vieira (F. C. Porto), Filipe Soares (Moreirense), Florentino Luís (Monaco), Gedson Fernandes (Galatasaray), Pedro Gonçalves (Sporting) e Vítor Ferreira (Wolverhampton)



Avançados: Dany Mota (Monza), Trincão (Barcelona), Francisco Conceição (F. C. Porto), Jota (Valladolid), Rafael Leão (AC Milan) e Tiago Tomás (Sporting)