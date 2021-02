Os escândalos e conflitos da Roma de Paulo Fonseca

João Faria, em Roma Hoje às 11:04 Facebook

A equipa treinada pelo português Paulo Fonseca, que nesta quinta-feira decide com o Sporting de Braga o acesso aos oitavos de final da segunda prova europeia de clubes, tem vivido uma temporada atribulada, com derrotas na secretaria e confusões internas.

A A.S. Roma até está bem posicionada para continuar na Liga Europa, dado que, há uma semana, venceu na "pedreira" por 2-0, mas o atual quarto classificado da Serie A italiana tem passado nesta época por situações difíceis, algumas das quais inadmissíveis em alta competição.

A primeira polémica surgiu em setembro e valeu uma derrota na secretaria, por 0-3, no jogo com o Hellas Verona, devido à inscrição irregular de um futebolista. O encontro entre os dois emblemas italianos terminou empatado a zero, mas a equipa do técnico português utilizou o médio Amadou Diawara, que não estava elegível para a partida.

O jogador natural da Guiné Conacri fez 23 anos em julho e devia ocupar uma das vagas permitidas no campeonato para jogadores com 23 ou mais anos de idade. Todavia, foi inscrito como sub-23, daí resultando a irregularidade.

O clube romano não aprendeu com o erro. Quatro meses depois, em janeiro deste ano, sofreu nova derrota na secretaria! Paulo Fonseca fez seis substituições num jogo dos oitavos de final da Taça de Itália frente ao Spezia, mais uma do que o permitido e inclusivamente ficou com o lugar em risco. A Roma foi afastada da prova.

Em pleno Estádio Olímpico, palco do jogo desta quinta-feira (20 horas, SportTV1) com o Sporting de Braga, no final dos 90 minutos, o jogo estava empatado 2-2 e seguiu para prolongamento. Logo nos instantes iniciais, a equipa ficou reduzida a nove jogadores devido às expulsões de Mancini e do guarda-redes Pau López. De maneira natural, Paulo Fonseca recorreu ao banco e lançou o segundo guardião em campo, Daniel Fuzato, tendo ainda feito entrar Ibañez. Sucedeu que a entrada do guarda-redes suplente já era a quinta substituição, a última permitida pelos regulamentos. No campo, a Roma perdeu por 2-4, vindo depois, ainda assim, a ser penalizada pela derrota da "praxe": 3-0 na secretaria.

Já neste mês de fevereiro, o técnico português afastou o jogador Dzeko das opções durante alguns dias e retirou-lhe então a braçadeira de capitão. Um desentendimento entre o treinador e o goleador bósnio, uma das peças mais influentes na equipa, deixou o balneário dividido e obrigou os dirigentes a gerir com pinças o caso. Dzeko voltou entretanto a jogar, marcou um golo na vitória por 2-0 em Braga, mas já sem o estatuto de capitão.

Este foi um dos primeiros casos que Tiago Pinto, ex-diretor-geral do futebol no Benfica, teve de lidar na Roma. Contratado este ano para o cargo de diretor-geral da equipa transalpina juntou-se aos portugueses que trabalham com o compatriota Paulo Fonseca. Na equipa técnica, além do treinador principal, estão ainda os adjuntos Tiago Leal, Nuno Romano, Nuno Campos, Pedro Moreira e Luís Pedro Pereira.

A confiança em adjuntos portugueses é notória - só o italiano Marco Savorani, treinador de guarda-redes, integra a estrutura - mas curiosamente, em cinco anos a trabalhar no estrangeiro Paulo Fonseca nunca teve nenhum jogador lusitano nos plantéis. Uma ausência que se verificou nas três épocas no Shakhtar Donetsk (Ucrânia) e também agora na Roma, onde está há ano e meio.