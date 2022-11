Os Glazer vão embora e o Manchester United sorri

Contestados e criticados desde que assumiram o controlo do clube, os americanos preparam saída pela porta pequena.

Mais vale tarde do que nunca, pensará uma larga maioria dos adeptos do Manchester United. Quase 20 anos depois, a família Glazers está pronta para desmobilizar e deixar o clube do qual começou a tomar conta em 2003, era ele ainda uma das maiores potências futebolísticas do Mundo. Agora, está disposta a entregá-lo, mas amorfo, desportivamente em crise, apesar do investimento bilionário em jogadores e treinadores, e, a fazer fé nas palavras demolidoras de Cristiano Ronaldo, estragado e antiquado. Para trás, ficará também uma convivência que nunca foi, sequer, cordial com os adeptos, que, ao longo do tempo, manifestaram de diversas formas o descontentamento pelo rumo que o clube tomou.

Logo em 2005, muitos deles renegaram o clube e uniram-se para criar algo que mantivesse as origens, com os adeptos a terem peso nas decisões em vez de serem vistos como meros clientes, sem o mínimo conhecimento e ainda menos controlo do que se passava. Nascia o FC United of Manchester. A maioria, no entanto, ficou em Old Trafford, talvez porque nessa altura os "red devils" ainda davam luta pelo primeiro lugar e enriqueciam o palmarés. Até 2013, Sir Alex Ferguson segurou as pontas e os protestos, que os houve (como aquele em que milhares de adeptos viram um jogo de cachecol verde e amarelo - as cores originais do clube), não tiveram impacto por aí além. Mas foram moendo.