Os incríveis números da sociedade Taremi-Evanilson

Dupla Taremi-Evanilson tem feito estragos no campeonato e promete não ficar por aqui. Em conjunto, os dois avançados marcaram perto de 40% de todos os golos conseguidos pelo F. C. Porto em 2021/22.

A primavera chegou mais cedo ao Dragão. Tudo porque Taremi e Evanilson têm lançado um perfume futebolístico, semelhante ao das flores que começam a brotar em março, que já não deixa ninguém indiferente. Se em tempos os adeptos dos azuis e brancos deitaram várias vezes as mãos à cabeça, tal era a forma como Taremi colecionava chances desperdiçadas para golo, atualmente só têm a agradecer ao iraniano que, juntamente com Evanilson, está a formar uma dupla absolutamente fantástica.

Se os números são como o algodão e não enganam, vamos a eles: dos 91 golos marcados pelo F. C. Porto em todas as competições - isto referente à presente época - 38,46% foram apontados ou por Taremi (17 marcados) ou por Evanilson (18). Uma marca que se torna ainda mais incrível se juntarmos as assistências. Ao todo, a sociedade mais produtiva no atual futebol português conta com 59,34% de participação em todos os tentos dos dragões. Se Evanilson realizou quatro passes para golo, aqui Taremi destaca-se a "negrito", com um número gordo de 15 assistências.