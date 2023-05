Os jogadores que mais valorizaram na Liga esta época

Gonçalo Ramos, Diogo Costa e Marcus Edwards foram os jogadores que mais valorizaram dos três grandes.

Gonçalo Ramos, Diogo Costa e Marcus Edwards estiveram em evidência no Benfica, F. C. Porto e Sporting, respetivamente, e também são os jogadores do campeonato português que mais valorizaram ao longo da época, num trajeto emocionante e que fecha hoje a cortina com a confirmação do novo campeão.

Num levantamento feito pelo JN aos dados do site Transfermarkt, especializado em valores de mercado, o dianteiro das águias destacou-se de toda a concorrência, ao ter passado de uma avaliação de 14 milhões de euros (M€) para 40 M€. A conquista da titularidade no início da época, os golos, as boas exibições e até a carreira no Mundial, com três golos à Suíça, explicam a ascensão de um jogador que está na agenda de vários clubes, entre eles o Real Madrid.