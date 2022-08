Os jogos da Champions de F. C. Porto, Benfica e Sporting que vão dar em sinal aberto

JN Hoje às 14:45 Facebook

Há seis jogos da Liga dos Campeões que vão ser transmitidos em sinal aberto. O primeiro vai ser já a 7 de setembro.

A fase de grupos Liga dos Campeões está prestes a arrancar e, esta temporada, volta a ter três clubes portugueses: F. C. Porto, Benfica e Sporting. Os jogos vão ter todos transmissão na Eleven Sports mas há seis que também poderão ser vistos em sinal aberto, na TVI.

O primeiro será já a 7 de setembro, entre o Atlético de Madrid e o F. C. Porto, a contar para a primeira jornada. Uma semana depois, a TVI transmite novo encontro dos azuis e brancos, com o Brugge, e depois seguem-se os duelos do Benfica com o PSG e do Sporting com o Marselha, todos agendados para as 20 horas.

Confirma os jogos que vão ser transmitidos em sinal aberto:

1.ª jornada, 7 de setembro:

At. Madrid-F. C. Porto, 20 horas

2.ª jornada, 13 de setembro:

F. C. Porto-Club Brugge, 20 horas

3.ª jornada, 5 de outubro:

Benfica-Paris Saint-Germain, 20 horas

4.ª jornada, 12 de outubro:

Sporting-Marselha, 20 horas

5.ª jornada, 26 de outubro:

Tottenham-Sporting, 20 horas

6.ª jornada, 2 de novembro:

Maccabi Haifa-Benfica, 20 horas