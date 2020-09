Os jogos da segunda eliminatória da Taça de Portugal

JN/Agências Hoje às 19:31 Facebook

O Vitória de Setúbal, vencedor de três edições da Taça de Portugal, vai estrear-se na prova da época 2020/21 com uma receção ao Académico de Viseu, da LigaPro, ditou o sorteio realizado esta terça-feira, em Oeiras.

Os sadinos, que após a conclusão da última temporada foram despromovidos da Liga ao Campeonato de Portugal (equivalente à terceira divisão), por terem falhado os pressupostos para a inscrição nas provas profissionais, tinham ficado isentos de disputar a ronda inaugural da prova.

O sorteio da segunda eliminatória da Taça de Portugal, que o Vitória de Setúbal venceu em 1965, 1967 e 2005, tendo disputado ainda mais sete finais, acontece no mesmo dia em que o plantel dos setubalenses se recusou treinar, em protesto contra o facto de ter salários em atraso.

A segunda ronda da designada prova rainha do futebol português, que se disputa a 11 de outubro, já integra as equipas da LigaPro, que jogam todas na qualidade de visitante, uma das quais -- o Académico de Viseu - acabou mesmo por ser sorteada para a deslocação a Setúbal.

Os clubes da Liga, entre os quais o F. C. Porto, detentor do troféu e campeão nacional, apenas entrarão na competição na terceira ronda, na qual jogarão obrigatoriamente como visitantes, à semelhança do que sucedeu agora com as equipas do escalão secundário.

Confira o mapa de jogos:

Juventude Évora (CP) - Académica (II)

Câmara Lobos (CP) - Vizela (II)

Sesimbra (D) - União (II)

Sporting de Espinho (CP) - Desportivo de Chaves (II)

GRAP (CP) - Cova da Piedade (II)

União Montemor (D) - Feirense (II)

Caldas (CP) - Sporting da Covilhã (II)

Esperança Lagos (CP) - Penafiel (II)

Vidago (CP) - Vilafranquense (II)

Fontinhas (CP) - Mafra (II)

Estudantes Africanos Bragança (D) - Arouca (II)

Vitoria de Setúbal (CP) - Académico de Viseu (II)

Vila Real (CP) - Casa Pia (II)

Sertanense (CP) - Estoril Praia (II)

Santa Marta Penaguião (D) - Leixões (II)

Rebordelo (D) - Varzim (II)

São Martinho (CP) - União Paredes (CP)

Vilaverdense (CP)- Lourinhanense (CP)/União Santarém (CP)

Limianos (D) - Mineiro Aljustrelense (CP)

Ideal (CP) -- Merelinense (CP)

Felgueiras 1932 (CP) - Valadares Gaia (CP)

Montalegre (CP) - Vila Cortez Mondego (CP)

Cerveira (CP) - Oriental (CP)

Portomosense (D) - Real (CP)

Fazendense (D)/ 1.º Dezembro (CP) - União de Leria (CP)

União Da Madeira (CP)/Tirsense (CP) - Olímpico Montijo (CP)

Estrela da Amadora (CP) - Lusitano Vildemoinhos (CP)

Moncarapachense (CP) - Anadia (CP)

Alverca (CP) - Camacha (CP)

Ançã (D) - Sacavenense (CP)

Sanjoanense (CP) - Canelas 2010 (CP)

Pero Pinheiro (CP) - Fafe (CP)

São João Ver (D)- Marinhense (CP)

Trofense (CP) - Águeda (CP)

Oleiros (CP) - Mirandela (CP)

União Idanhense (D)- Torreense (CP)

Pedras Rubras (CP) - Salgueiros (CP)

Moura (CP)/Culatrense (D) - Beira-Mar (CP)

Vitória de Sernache (CP) - Fabril Barreiro (CP)

Lusitano Ginásio (CP) - Mortágua (CP)

Carapinheirense (CP) - Pinhalnovense (CP)

Ovarense (D) - Oriental (CP)

Vianense (CP) - Vilar Perdizes (D)

Amora (CP) - Ferreiras (D)/Louletano (CP)

Monção (D) - Barreirense (D)

Ericeirense (D)/ Loures (CP) -- Gondomar (CP)