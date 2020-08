Os maiores goleadores da Taça de Portugal

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 18:02 Facebook

A Taça de Portugal já contou com goleadores de equipas de escalões inferiores e, claro, craques das principais equipas da Primeira liga. O Benfica teve três vezes o melhor marcador, o Sporting duas e o F.C. Porto teve uma vez o máximo goleador. De Falcão a Bruno Fernandes, recordamos os melhores marcadores da prova rainha dos últimos dez anos.

2018/2019

No ano em que o Sporting conquistou a Taça ao F.C. Porto, foi Bruno Fernandes o melhor marcador. O médio dos leões cumpriu sete jogos e marcou um total de seis golos, ajudando a sua equipa a alcançar a final e a vencê-la.

2017/2018

Esta foi uma época de sonho para o Desportivo das Aves. A conquista da Taça de Portugal frente ao Sporting de Jorge Jesus ficará para sempre na história do clube avense e também na memória de Amilton Silva. O avançado brasileiro foi o melhor marcador, com seis golos em seis jogos.

2016/2017

Kostas Mitroglou marcou nove golos em cinco jogos para ajudar o Benfica a conquistar a Taça de Portugal, na mesma temporada em que os encarnados se sagraram campeões nacionais.

2015/2016

O Atlético da Malveira foi um dos destaques desta edição da Taça de Portugal. Isto porque Pedro Bonifácio, avançado da equipa do Campeonato de Portugal, foi o melhor marcador com seis golos em quatro jogos. O jogador foi também um dos melhores marcadores da prova em 16/17, quando marcou seis golos em cinco jogos pelo Torreense, também do Campeonato de Portugal.

2014/2015

Bastaram três jogos a Jonas para se sagrar o melhor marcador desta edição da Taça de Portugal. O Benfica foi eliminado da competição nos oitavos-de-final pelo S.C. Braga, que iria perder a final para o Sporting.

2013/2014

O melhor marcador desta edição chegou oriundo do Campeonato de Portugal. Júlio Rebelo precisou de três jogos para marcar cinco golos pelo São João de Ver. O clube foi eliminado na 3.ª eliminatória, quando perdeu por 2-0 com o GD Ribeirão.

2012/2013

Óscar Cardozo habitou os adeptos do Benfica a marcar muitos golos e esta temporada não foi exceção. O paraguaio marcou seis golos em seis jogos para ajudar as águias a alcançar a final, que iriam perder para o Vitória de Guimarães.

2011/2012

​​​​​​​A Académica de Coimbra foi a grande vencedora desta edição da Taça de Portugal. Bateram o Sporting na final, equipa que contou com o melhor marcador. Ricky Van Wolfswinkel marcou por cinco vezes em sete jogos pelos leões.

2010/2011

​​​​​​​Se o Vitória de Guimarães alcançou a final da Taça de Portugal, um dos fatores que potenciaram a equipa a chegar ao Jamor foram os cinco golos em sete jogos de Edgar Silva. Nesta temporada foi o F.C Porto a conquistar a prova, tendo vencido os vimaranenses por 6-2.

2009/2010

"El Tigre" teve uma passagem marcada por golos no F.C. Porto. Nesta temporada os dragões conquistaram a Taça de Portugal ao vencer o GD Chaves por 2-1, e Falcão foi um dos destaques da equipa ao marcar cinco golos em cinco jogos.