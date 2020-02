"Os meus jogadores estão a fazer demasiado sexo", diz presidente do Steaua de Bucareste

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 12:16 Facebook

O presidente do Steaua de Bucareste culpou a quantidade de sexo que os jogadores da sua equipa estão a fazer pelos maus resultados na Liga romena.

O Steaua de Bucareste encontra-se no quinto lugar do campeonato, classificação abaixo das expectativas para um clube daquela dimensão.

Gigi Becali, presidente do clube, culpou a quantidade de sexo que os jogadores fazem pelos maus resultados da equipa.

"Os meus jogadores estão a fazer demasiado sexo com as suas namoradas e, por isso, não têm jogado tão bem", referiu Becali.

O Cluj é líder do campeonato, com mais oito pontos que a equipa da capital. Para Becali, esta vantagem também se explica com a quantidade de sexo que os jogadores fazem.

"Vejam o caso do Dan Petrescu (treinador do Cluj). Os seus jogadores só fazem sexo uma vez por semana. Só estão com as suas mulheres uma vez por semana", acrescentou.

Florinel Coman é o melhor marcador do Steaua, com 13 golos marcados e nove assistências completadas. O presidente do clube lançou farpas a um dos seus melhores jogadores.

"Se o Florinel Coman tivesse descansado... mas ele andava a fazer outras coisas", afirmou.

Gigi Becali já teve um caso polémico com o futebol português. Em agosto, o Steaua defrontou o Vitória SC na pré-eliminatória de acesso à Liga Europa. Na altura, após o primeiro jogo, prometeu cortar a própria cabeça caso o Vitória marcasse um golo no segundo encontro. A realidade é que os minhotos venceram por 1-0 e passaram a eliminatória. Os adeptos de Guimarães ainda estão à espera que a promessa seja cumprida.