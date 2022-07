Os milhões do negócio Sterling e a nova vida do goleador Estupiñán

JN Hoje às 21:07 Facebook

Oscar Estupiñán tem novo clube, num dia marcado por reforços no Boavista e no Portimonense. No mercado internacional, a mudança de Raheem Sterling para o Chelsea domina as atenções.

V. Guimarães: Oscar Estupiñán, o melhor marcador dos vimaranenses na última época com 16 golos, vai mudar-se para o futebol inglês. Depois de ter terminado o contrato que o ligava aos minhotos, o goleador comprometeu-se para as próximas duas temporadas com o Hull City, que compete no Championship. Apesar de as partes terem chegado a acordo, a transferência fica pendente da obtenção, por parte de Estupiñán, da licença de trabalho necessária para poder jogar nas competições inglesas.

Boavista: O avançado Róbert Bozeník foi emprestado pelos holandeses do Feyenoord, até ao final da temporada, com opção de compra para os axadrezados. O eslovaco junta-se a Vincent Sasso (ex-Servette), Robson Reis (ex-Santos), Bruno Lourenço (ex-Estoril Praia) e Salvador Agra (ex-Tondela) na lista de reforços das 'panteras' para a próxima época.

Portimonense: Paulo Sérgio conta com dois novos reforços no plantel dos algarvios. Da Liga 2 chega Bryan Róchez, avançado internacional pelas Honduras que atuava no Nacional. Para o meio chega o brasileiro Gustavo Klismhan, oriundo do Alverca, da Liga 3.

Estrela da Amadora: Ronald chega à Reboleira oriundo do Grémio Anápolis, que o emprestou, nas últimas épocas, ao Atlético Goianense e ao Guarani. O jovem avançado, de 21 anos, é mais um trunfo para o técnico Sérgio Vieira, que continua a preparar a temporada 2022/2023, na qual o Estrela da Amadora irá competir na Liga 2.

Sanjoanense: A SAD do clube de São João da Madeira encaixa perto de 200 mil euros com a venda do lateral direito Aldair aos espanhóis do Ponferradina, que tem o português José Gomes como treinador. Para o seu lugar, a Sanjoanense contratou Pedro Araújo, ao Louletano.

Anorthosis Famagusta: Aos 33 anos, Marco Baixinho prepara-se para viver a primeira experiência no futebol fora de Portugal. O defesa central terminou contrato com o Paços de Ferreira e assinou por duas temporadas pelos cipriotas do Anorthosis Famagusta.

Chelsea: Após largas semanas de rumores, avanços e recuos, Raheem Sterling já veste de azul. O avançado, internacional por Inglaterra, deixou o Manchester City a troco de 56 milhões de euros, tornando-se num reforço de peso para o ataque dos blues. Sterling vai assinar até 2027 pelo Chelsea, com mais um ano de opção. O defesa central Kalidou Koulibaly (ex-Nápoles) deverá ser o próximo.

Espanyol: Consumadas as saídas dos guarda-redes Diego López e Oier, o clube catalão anunciou a chegada do francês Benjamin Lecomte, cedido por uma época pelo Mónaco. Na temporada passada, o guardião fez parte do plantel do Atlético de Madrid, igualmente emprestado pelos monegáscos. Noutro contexto, o Espanyol exerceu a opção de compra sobre o avançado do internacional neerlandês Tony Vilhena, que foi cedido a meio da época passada pelos russos do Krasnodar.

Istambul Basaksehir: Poucos dias depois de ter deixado o Fenerbahçe, Mezul Ozil foi anunciado como reforço do Istambul Basaksehir, quarto classificado na última edição da liga turca.