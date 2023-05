Os milhões que F. C. Porto e Benfica encaixam pela presença na Champions

JN Ontem às 23:07 Facebook

Vitória do Sevilha na final da Liga Europa qualificou os andaluzes para a Champions. Ranking da UEFA a 10 anos, que ajuda a determinar os prémios de presença na fase de grupos, dita que dragões recebem 41,7 milhões de euros e águias 39,4 milhões.

O triunfo do Sevilha na final desta quarta-feira com a Roma, de José Mourinho, significa que o F. C. Porto vai terminar a época no 10.º lugar (183 pontos) e o Benfica no 12.º (170 pontos), no ranking da UEFA a 10 anos, entre as 32 equipas que vão participar na Champions em 2023/24.

À frente dos dragões, encontram-se Real Madrid, Bayern, Barcelona, Manchester City, Atlético de Madrid, PSG, Sevilha (qualificado graças à vitória na Liga Europa), Manchester United e Borussia Dortmund. Para além destas equipas, e do F. C. Porto, o Benfica está também atrás do Arsenal.

O prémio fixo de presença na fase de grupos é de 15,6 milhões de euros, mas a UEFA paga ainda 1,137 milhões por cada lugar neste ranking, a contar do mais baixo entre os 32 clubes, multiplicando este valor por cada posto acima.

Assim, o F. C. Porto juntará 26,1 milhões ao referido prémio de presença, para um total de 41,7 milhões de euros à partida. Quanto ao Benfica, junta 23,8 milhões aos 15,6 iniciais, para um total de 39,4 milhões.

Caso consiga passar a terceira pré-eliminatória e o playoff, o Braga também terá 15,6 milhões garantidos, mas o atual 42.º lugar no ranking a 10 anos e o facto de haver outros clubes à frente que não têm a qualificação garantida ainda não permitem perceber a quantia extra que o clube minhoto irá receber da UEFA se chegar à fase de grupos. Deverá, no entanto, rondar mais 10 milhões de euros, para um total de cerca de 25 milhões.