Os miúdos e os graúdos em evidência no Mundial

Nem lhe terá passado pela cabeça, mas quando apostou em Pepe e António Silva para o eixo defensivo da equipa que iniciou o jogo com a Coreia do Sul, Fernando Santos estava também a lançar um onze em que a diferença cronológica entre o mais velho e o mais novo que vestem as mesma cores nunca foi tão desnivelada no Mundial 2022.

A separar o nascimento dos dois centrais estão 20 anos e oito meses, sintomático ainda de um confronto geracional que também tem sido notório no Catar. Para já, são os mais veteranos entre os veteranos a levar a melhor sobre os mais jovens entre os jovens. Mais vezes titulares, somam mais minutos e têm tido mais preponderância no destino das respetivas seleções (para este levantamento, o JN só teve em conta jogadores de campo titulares em algum jogo ou utilizados mais do que uma vez). Basta ver que ao lado de Pepe estão Thiago Silva ou Modric, indiscutíveis no Brasil e na Croácia. Gavi e Bellingham equilibram as contas, mas o espanhol não passou dos oitavos de final.