Os nomes que vão acompanhar Frederico Varandas no próximo mandato

Frederico Varandas foi, este sábado, reeleito presidente do Sporting com mais de 84,4% da votação. O líder da Lista A levou a melhor sobre Ricardo Oliveira, da Lista B, e Nuno Sousa, da Lista C

Conheça a composição dos órgãos sociais do Sporting Clube de Portugal para o quadriénio 2022-2026, após as eleições que reelegeram Frederico Varandas na presidência:

- Conselho Diretivo:

Frederico Varandas -- Presidente

Francisco Salgado Zenha -- Vice-presidente

Pedro Barros de Lancastre -- Vice-presidente

Maria José Serrano -- Vice-presidente

André da Costa Cabral Bernardo -- Vice-presidente

Miguel Ingenerf Afonso -- Vogal

Miguel Nogueira Leite -- Vogal

Alexandre Matos Ferreira -- Vogal

Vasco Freitas Matos -- Vogal

Rodrigo Rodrigues de Almeida -- Vogal

Gonçalo Soares de Albuquerque -- Vogal

- Mesa da Assembleia Geral (MAG):

João Eduardo Palma -- Presidente

Pedro Almeida Cabral -- Vice-presidente

Miguel Ferreira Vinagre -- Secretário

José Costa Pinto -- Secretário

João de Almeida e Silva - Secretário

Ana Rita Galvão -- Suplente

André Pontífice Sousa -- Suplente

Gabriel dos Anjos Catarino - Suplente

- Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD):

João Teives Henriques -- Presidente

José Pedro Fezas Vital -- Vice-presidente

Frutuoso Pires Mateus -- Membro efetivo

Pedro do Ó Barradas Ramos -- Membro efetivo

Pedro da Silva Nunes -- Membro efetivo

Raúl da Mota Cerveira -- Membro efetivo

João Maria Dias -- Membro efetivo

Carlos da Cunha Ramalho -- 1.º suplente

Francisco Batista -- 2.º suplente

Gonçalo de Sousa Uva -- 3.º suplente