Os novos navegadores portugueses no Brasil são treinadores

Há sete técnicos lusos em clubes brasileiros, um número nunca visto. Superada a desconfiança, sobra a exigência.

Mais do que uma tendência, é uma realidade. Os principais clubes do Brasil estão a apostar como nunca em treinadores portugueses, que são sete na época em vias de começar, um número recorde, todos ao leme de equipas que vão disputar o "Brasileirão".

Nos 20 clubes da Série A, há 10 treinadores brasileiros, dois argentinos e um uruguaio. O resto vem de Portugal: Abel Ferreira continua no campeão Palmeiras, Vítor Pereira trocou o Corinthians pelo Flamengo, Luís Castro mantém-se no Botafogo, António Oliveira saiu do Cuiabá para o Coritiba, Pedro Caixinha deixou o Talleres (Argentina) para rumar ao Red Bull Bragantino, Renato Paiva foi contratado pelo Bahia e Ivo Vieira pelo Cuiabá.