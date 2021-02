Lucas Veríssimo no "onze" do Benfica frente ao Arsenal

JN Hoje às 18:52 Facebook

O Benfica recebe esta noite de quinta-feira, no Estádio Olímpico de Roma, em Itália, os ingleses do Arsenal, em jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

O treinador das águias, Jorge Jesus, apostou na titularidade do brasileiro Lucas Veríssimo, iniciando a partida com três centrais, com Otamendi e Vertonghen a completarem a defesa. Para o ataque, o técnico benfiquista escolheu Pizzi, Waldschmidt e Darwin Núñez.​​​​​​

Nos "gunners", destaque para a entrada do português Cédric Soares no "onze" titular, bem como de David Luiz, que jogou quatro épocas e meia no Benfica.

O encontro, que foi transferido para a capital italiana devido às restrições de viagem entre Portugal e Inglaterra, será dirigida pelo árbitro turco Cuneyt Çakır, que será assistido por Bahattin Duran e ​​​​​​​Tarik Ongun. O italiano Massimiliano Irrati será o VAR.

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas.

Eis os "onzes" de Benfica e Arsenal:

Benfica: Helton Leite; Otamendi, Lucas Veríssimo e Vertonghen; Diogo Gonçalves, Weigl, Taarabt e Grimaldo; Pizzi, Waldschmidt e Darwin Núñez.​​​​​​

Treinador: Jorge Jesus

Suplentes: Svilar (GR) e Vlachodimos (GR); Gilberto, Everton, Gabriel, Cervi, Seferovic, Chiquinho, Rafa Silva, Pedrinho, Nuno Tavares e João Ferreira

Arsenal: Leno; Bellerin, David Luiz, Gabriel e Cédric Soares; Odegaard, Ceballos, Xhaka e Saka; Aubameyang e Smith Rowe

Treinador: Mikel Arteta

Suplentes: Ryan (GR) e Hein (GR); Tierney, Lacazette, Willian, Holding, Pépé, Chambers, Pablo Marí, Elneny, Nketiah e Martinelli