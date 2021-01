JN Hoje às 20:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica recebe esta noite de quinta-feira, pelas 21.15 horas, o Belenenses SAD, nos quartos de final da Taça de Portugal.

Sem o treinador Jorge Jesus no banco, os benfiquistas apresentam-se no estádio da Luz com algumas novidades no "onze". Gilberto, Vertonghen, Grimaldo e Waldschmidt estão de volta à tirularidade após terem estado infetados com covid-19.

O encontro entre águias e azuis será dirigido pelo árbitro bracarense João Pinheiro, de Braga, que será auxiliado por Tiago Costa e Nuno Eiras. No VAR estará o lisboeta Tiago Martins.

O vencedor deste encontro defronta nas meias-finais o Estoril, que derrotou na quarta-feira o Marítimo (3-1).

Eis os onzes de Benfica e Belenenses SAD:

Benfica: Svilar; Gilberto, Jardel, Vertonghen, e Grimaldo; Rafa, Gabriel, Taarabt e Cervi; Waldschmidt e Darwin.

Treinador: João de Deus

Suplentes: Fábio Duarte, Todibo, Weigl, Pizzi, Chiquinho, Seferovic e Gonçalo Ramos

Belenenses SAD: André Moreira; Gonçalo Silva, Henrique, Tomás Ribeiro; Tiago Esgaio, Sithole, Taira, Rúben Lima; Miguel Cardoso, Silvestre Varela, Cassierra

Treinador: Petit

Suplentes: Kritciuk, Calila, Danny Henriques, Bruno Ramires, Chico Teixeira, Richard Rodrigues, Dieguinho.