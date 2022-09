Os onzes de Benfica e Vizela

O treinador do Benfica, Roger Schmidt fez duas alterações na equipa para defrontar, esta sexta-feira, o Vizela, no Estádio da Luz, duelo que abre a quinta jornada do campeonato. O jovem António Silva volta a ser titular, ocupando o lugar do lesionado Morato, enquanto Gilberto recupera a posição de defesa direito.

Com quatro triunfos em outros tantos jogos da Liga portuguesa, as águias procuram manter o pleno, com o técnico alemão a prescindir de Bah, que havia sido titular frente ao Paços de Ferreira, a meio da semana no jogo que acertou calendário, para devolver Gilberto ao flanco direito.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, António Silva e Grimaldo; Florentino, Enzo Fernández, David Neres, Rafa e João Mário; Gonçalo Ramos.

Suplentes: Helton Leite, Bah, Aursnes, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Ristic, Paulo Bernardo, Musa e Henrique Araújo.

Onze do Vizela: Buntic; Tomás Silva, Bruno Wilson, Anderson e Kiki Afonso; Alex Mendez, Raphael Guzzo e Samu; Kiko Bondoso, Osmajic e Nuno Moreira.

Suplentes: Luiz Felipe, Ivanildo Fernandes, Claudemir, Igor Julião, Diego Rosa, Zohi, Rashid, Sarmiento e Alvarado.