Os onzes de Braga e Benfica

O S. C. Braga e o Benfica lutam esta noite de quarta-feira pela última vaga na final da Taça da Liga, uma partida agendada para as 19.45 horas, no Estádio Municipal de Leiria.

Com várias baixas no plantel devido a casos de covid-19, as águias, que contam com sete conquistas na prova, apresentam-se com algumas mexidas no onze, sendo de destacar a entrada de Todibo para o centro da defesa.

Já os arsenalistas, detentores do troféu, vão entrar em campo na máxima força, com o objetivo de alcançarem a segunda final consecutiva.

A segunda meia-final será dirigida pelo leiriense Fábio Veríssimo, que será auxiliado por Bruno Rodrigues e Sérgio Jesus. O videoárbitro (VAR) será o portuense Rui Costa.

Eis os onzes do S. C. Braga e Benfica:

S. C. Braga: Matheus; Ricardo Esgaio, Tormena, Tormena, David Carmo e Sequeira; Fransérgio, Castro, Al Musrati e Galeno; Abel Ruiz e Ricardo Horta

Treinador: Carlos Carvalhal

Suplente: Tiago Sá, Rolando, João Novais, Piazon, André Horta, Paulinho, Raul Silva, Medeiros e Schettine

Benfica: Helton Leite; João Ferreira, Jardel, Todibo e Cervi; Rafa, Adel Taarabt, Pizzi e Weigl; Seferovic e Darwin

Treinador: Jorge Jesus

Suplente: Vlachodimos, Everton, Gabriel, Chiquinho, Samaris, Ferreyra, Pedrinho, Gonçalo Ramos e Ferro