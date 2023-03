Os onzes de Braga e F. C. Porto para o duelo na "pedreira"

JN Hoje às 17:06 Facebook

Braguistas e portistas defrontam-se, este domingo, para se manterem na corrida pela liderança em jogo que pode ser determinante na luta pelo segundo lugar.

O regresso de Otávio, depois de falhar o jogo com o Inter de Milão, e a aposta em Rodrigo Conceição são as principais novidades no onze do F. C. Porto para o jogo deste domingo, frente ao Braga.

Para além disso, Sérgio Conceição promove o regresso de Wendell ao lado esquerdo da defesa e mantém a aposta em Taremi e Evanilson para o ataque. Galeno e Eustáquio ficam no banco.

Onze do Braga: Matheus; Vítor Gomez, Tormena, Niakaté, Sequeira, Al Musrati, André Horta, Ricardo Horta, Bruma, Iuri Medeiros e Abel Ruiz

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; Pepê, Marcano, Fábio Cardoso, Wendell, Grujic, Uribe, Otávio, Rodrigo Conceição, Taremi e Evanilson

Recorde-se que F. C. Porto e Braga estão separados por dois pontos, com vantagem para os dragões, atuais segundos classificados da Liga, com menos 11 pontos do que o líder Benfica.

João Pinheiro será o árbitro, enquanto Luís Godinho exercerá as funções de VAR. O jogo tem início marcado para as 18 horas, no Municipal de Braga.