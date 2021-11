JN Hoje às 18:57 Facebook

O Braga recebe esta quinta-feira à noite os búlgaros do Ludogorets na quarta jornada do Grupo F da Liga Europa.

O encontro será dirigido pelo árbitro sueco Glenn Nyberg, que será auxiliado por Mahbod Beigi e Andreas Söderqvist. No VAR estará o holandês Pol van Boekel.

Os arsenalistas ocupam a segunda posição, com seis pontos, menos um que o líder Estrela Vermelha, e mais quatro do que o Midtjylland e cinco do que o Ludogorets.

Eis os "onzes" de Braga e Ludogorets:

Braga: Matheus; Yan Couto, Paulo Oliveira, Diogo Leite e Nuno Sequeira; Iuri Medeiros, Al Musrati e André Castro; Galeno, Ricardo Horta e Vítor Oliveira

Treinador: Carlos Carvalhal

Suplentes: Tiago Sá (GR); Abel Ruiz, André Horta, Piazon, Mario González, Lucas Mineiro, Raúl Silva, Gorby, Fabiano, Francisco Moura, Roger Fernandes e Bruno Rodrigues

Ludogorets: Kahlina; Cicinho, Plastun, Verdon e Ikoko; Yankov, Gonçalves e Cofumana; Tchibota, Despodov e Sotiriou

Treinador: Stanislav Genchev

Suplentes: Padt (GR) e Hristov (GR); Terziev, Pinas, Manu, Badji, Rotariu e Tekpetey