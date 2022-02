Os "onzes" de Braga e Sheriff

Hoje às 18:55 Facebook

O Braga recebe esta noite de quinta-feira, pelas 20 horas, os moldavos do Sheriff, na segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Os arsenalistas precisam de dar a volta à eliminatória para seguirem em frente na competição, pois perderam fora, por 2-0, na semana passada, o que os obriga a vencer por mais de dois golos de diferença.

O encontro no estádio Municipal de Braga será dirigido pelo árbitro espanhol José María Sánchez, que será auxiliado por Raúl Cabañero e José Naranjo, com o compatriota Alejandro Hernández a estra no VAR.

Eis os "onzes" do Braga e Sheriff:

Braga: Matheus; Yan Couto, Vítor Tormena, David Carmo e Fabiano; Al Musrati, André Horta e Ricardo Horta; Rodrigo Gomes, Iuri Medeiros e Vítor Oliveira

Treinador: Carlos Carvalhal

Suplentes: Tiago Sá (GR); Diogo Leite, Abel Ruiz, Guilherme Soares, Leonardo Buta, Eduardo Soares, Infande, Francisco Moura, Bernardo Couto, Bruno Rodrigues, André Castro e Miguel Falé

Sheriff: Athanasiadis; petro, Radeljic e Dulanto; Traoré, Bruno, Addo, Sebastián Thill e Julien; Yansané e Yakhshiboev

Treinador: Yuriy Verudub

Suplentes: Celeadnic (GR) e Pascenco (GR); Khalid, Kyabou, Cojocari, Nikolov, Ignatov, Plesco e Evangelou