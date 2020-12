Os onzes de F. C. Porto e Benfica para a Supertaça

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:02 Facebook

F. C. Porto e Benfica defrontam-se, esta quarta-feira, em Aveiro para a 42.ª edição da Supertaça. Pepe, Otávio e Corona recuperaram e são titulares. No Benfica há quatro alterações: Otamendi, Taarabt, Rafa e Waldschmidt entram para os lugares de Jardel, Pizzi, Pedrinho e Seferovic.

Para este encontro, Sérgio Conceição não pode contar com os lesionados Mbaye e Marcano. Do lado dos encarnados, André Almeida e Gabriel, com problemas físicos, e Pizzi, infetado com covid-19, não entram nas opções de Jorge Jesus.

Onze do F. C. Porto: Marchesín, Manafá, Pepe, Mbemba, Zaidu, Otávio, Sérgio Oliveira, Uribe, Corona, Marega e Taremi

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Rafa, Weigl, Taarabt e Everton; Waldschmidt e Darwin

O pontapé de saída está marcado para as 20.45 horas. A arbitragem estará a cargo de Hugo Miguel (Lisboa) e o VAR será Luís Godinho (Évora) e Bruno Esteves (Setúbal).