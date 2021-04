JN Hoje às 20:32 Facebook

O F. C. Porto recebe esta noite de sexta-feira, pelas 21.15 horas, o Famalicão, no estádio do Dragão, em jogo da 30.ª jornada da Liga.

Sem o treinador Sérgio Conceição no banco de suplentes, castigado com 21 dias de suspensão, será o adjunto Vítor Bruno a assumir o comando técnico da equipa frente ao conjunto minhoto.

O encontro será apitado pelo algarvio Nuno Almeida, que será auxiliado por André Campos e Carlos Campos. No VAR estará o portuense Vasco Santos.

Os dragões estão na segunda posição, a seis pontos do líder Sporting, enquanto os famalicenses estão em 13.º lugar.

Eis os "onzes" de F. C. Porto e Famalicão:

F. C. Porto: Marchesín; Corona, Mbemba, Diogo Leite e Manafá; Francisco Conceição, Matheus Uribe, Grujic e Otávio; Toni Martínez e Taremi

Treinador: Vítor Bruno

Suplentes: Diogo Costa, Luis Diaz, Marega, Zaidu, Carraça, João Mário, Sérgio Oliveira, Evanilson, Malang Sarr e Fábio Vieira

Famalicão: Luiz Junior; Diogo Figueiras, Queirós, Riccieli e Calvin; Ugarte, Gustavo assunção, Pêpê e Iván Jaime; Ivo Rodrigues e Gil Dias

Treinador: Ivo Vieira

Suplentes: Vaná Alves, Kraev, Leonardo, Campana, Neto, Fernando, Edwin Herrera, Anderson, Heri e Patrick William