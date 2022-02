JN Hoje às 18:57 Facebook

O F. C. Porto recebe esta noite de quinta-feira, pelas 20 horas, os italianos da Lazio, na primeira não do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

O encontro disputado no Estádio do Dragão, na cidade Invicta, será dirigido pelo árbitro holandês Serdar Gozubuyuk, que será auxiliado por ​​​​​​​Joost van Zuilen e Johan Balder, com o compatriota Pol van Boekel a estar no VAR.

De fora das opções do treinador Sérgio Conceição estão Manafá (lesionado), Marchesín e Wendell (castigados).

Já nos transalpinos, Maurizio Sarri não pode contar com os lesionados Immobile, Acerbi, Dziczek, Lazarri e Akpro.

Eis os "onzes" de F. C. Porto e Lazio:

F. C. Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Zaidu; Otávio, Grujic e Uribe; Fábio Vieira, Pepê e Toni Martínez

Treinador: Sérgio Conceição

Suplentes: Cláudio Ramos (GR); Fábio Cardoso, Marcano, Taremi, Francisco Conceição, Galeno, Vitinha, Bruno Costa, Evanilson, Rúben Semedo e Gonçalo Borges

Lazio: Strakosha; Marusic, Luis Filipe, Patric e Radu; Milinkovic-Savi​​​​​c, Lucas Leiva e Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro Rodríguez e Zaccagni

Treinador: Maurizio Sarri

Suplentes: Reina (GR) e Furlanetto (GR); Akpa Akpro, Jovane Cabral, Kamenovic, Romero, Hysaj, moro, André Anderson, Cataldi, Mussolini e Basic