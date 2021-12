JN Hoje às 19:55 Facebook

O F. C. Porto, já eliminado da Final Four, recebe esta noite de quarta-feira, pelas 21 horas, o Rio Ave, que ainda luta por um lugar nas meias-finais, na terceira e derradeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

O encontro do estádio do Dragão será arbitrado pelo lisboeta Miguel Nogueira, que será auxiliado por Paulo Brás e Nuno Pereira.

Os azuis e brancos perderam (3-1) frente ao Santa Clara na segunda jornada do Grupo D e ficaram automaticamente fora da prova. Já os vila-condenses, empataram na ronda inaugural com os açorianos (2-2) e precisam de vencer os portistas por três golos de vantagem para atingirem a Final Four.

Eis os "onzes" de F. C. Porto e Rio Ave:

F. C. Porto: Cláudio Ramos; Nanu, João Marcelo, Zé Pedro e Manafá; Sérgio Oliveira, Bruno Costa e Fábio Vieira; Corona, Francisco Conceição e Toni Martínez

Treinador: Sérgio Conceição

Suplentes: Francisco Meixedo; Pepê, Namaso Loader, Romain Correia, João Mendes, Mor Ndiaye, Vasco Sousa, Gonçalo Borges e Bernardo Folha

Rio Ave: Leo Vieira; Alhassane, Ângelo,​​​​ Renato Pantalon e Sávio; João Graça, e Rúben Gonçalves; Fábio Ronaldo, Zé Manuel e ​​​Ukra; Pedro Mendes

Treinador: Luís Freire

Suplentes: Magrão, Hugo Gomes, Vitor Gomes, Joca, Costinha, Nuno Namora, Aziz, Anderson e André Pereira