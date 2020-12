Os onzes de Liège e Benfica

JN Hoje às 16:41 Facebook

O Benfica defronta esta quinta-feira, na Bélgica, o Standard de Liège, pelas 17.55 horas, na sexta e última jornada do Grupo D da Liga Europa.

As águias já estão qualificadas para os 16 avos de final, para para ficarem em primeiro lugar da poule têm de fazer um resultado melhor do que os escoceses do Rangers.

A partida no estádio Maurice Dufrasne será dirigida pelo árbitro bielorrusso Aleksei Kulbakov.

Eis os "onzes" titulares de Standard Liège e Benfica:

Standard Liège: Bodart (GR); Jana, Bokadi, Laifis, Gavory; Cimirot, Bastien, Raskin e Shamir; Balikwisha e Tapsoba

Treinador: Philippe Montanier

Suplentes: Gillet (GR) e Henkinet (GR); Sissako, Oularé, Carcela, Sylvestre, Muleka, Boljevic, Fai, Avenatti, Carcela e Siquet

Benfica: Helton Leite (GR); João Ferreira, Vertonghen, Jardel e Nuno Tavares; Pedrinho, Weigl e Taarabt; Everton, Waldschmidt e Darwin Nuñez

Treinador: Jorge Jesus

Suplentes: Svilar (GR); Gilberto, Gabriel, Cervi, Seferovic, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Pizzi, Rafa Silva, Otamendi, Gonçalo Ramos e Ferro