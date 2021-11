Pepe titular pelo F. C. Porto em Liverpool

JN Hoje às 18:54 Facebook

O F. C. Porto defronta esta quarta-feira à noite, pelas 20 horas, o Liverpool, em Anfield Road, em jogo da quinta jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, que pode garantir já a 13.ª presença nos oitavos de final.

O treinador portista Sérgio Conceição, que não poderá contar com o lesionado Marcano, chamou ao "onze" titular o central Pepe, que esteve em dúvida para a partida.

Nas escolhas para esta noite, destaque, ainda, para João Mário, que estará no lado direito da defesa, e para a dupla Taremi/Evanilson na frente de ataque.

O encontro será dirigido pelo árbitro alemão Felix Zwayer, que será auxiliado por Marco Achmüller e Mike Pickel. No VAR estará também o germãnico Bastian Dankert.

Este jogo é muito importante para as aspirações dos dragões de assegurarem a 13.ª presença nos oitavos de final, desde que em 2003/04 esta fase foi introduzida na prova, no entanto, para isso precisam de vencer os "reds", do português Diogo Jota, e esperar que o Atlético de Madrid, de João Félix, saia derrotada da receção ao AC Milan, de Rafael Leão. Se os colchoneros ganharem ou empatarem com os milaneses, os azuis e brancos mantém o segundo lugar e basta-lhes um empate na última jornada para seguirem em frente

Caso o F. C. Porto empate em Anfield Road, também continua no segundo posto e uma igualdade frente aos madrilenos na derradeira ronda serve-lhes, mas para isso o Atlético de Madrid tem de perder ou empatar com o Milan. os postistas descem ao terceiro lugar e têm de vencer na última jornada, se o Atlético de Madrid ganhar aos "rossoneros".

Se sair derrotado de Inglaterra e os colchoneros ganharem esta noite, tem obrigatoriamente de vencer o Atlético de Madrid para passar.

Eis os "onzes" de Liverpool e F. C. Porto:

Liverpool: Alisson; Williams, Matip, Konate e Tsimikas; Tyler Morton, Thiago Alcântara e Oxlade-Chamberlain; Sadio Mané, Mohamed Salah e Takumi Minamino

Treinador: Jurgen Klopp

Suplentes: Adrian, Kelleher, fabinho, Van Dijk, Milner, Henderson, Diogo Jota, Robertson, Origi, Phillips e Alexander-Arnold

F. C. Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Mbemba e Zaidu; Otávio, Uribe, Sérgio Oliveira e Luis Díaz; Taremi e Evanilson

Treinador: Sérgio Conceição

Suplentes: Marchesín (GR), Fábio Cardoso, Francisco Conceição, Pepê, Grujić, Corona, Manafá, Vitinha, Wendell, Bruno Costa, Toni Martínez e Fábio Vieira