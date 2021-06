Os onzes de Portugal e Espanha para as meias finais

JN Hoje às 15:53 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção nacional de sub-21 defronta esta quinta-feira à tarde, pelas 17 horas, a Espanha, em Maribor, nas meias-finais do Campeonato da Europa da Hungria e Eslovénia.

O encontro entre as quinas e a "La Roja" será dirigido pelo árbitro sueco Glenn Nyberg, que será auxiliado pelos compatriotas Mahbod Beigi e Andreas Söderqvist.

Para chegar às semifinais, a formação lusa deixou pelo caminho a Itália, ao vencer por 5-3 no prolongamento, depois do 3-3 no final dos 90 minutos.

Já os espanhóis impuseram-se à Croácia, por 2-1.

Eis os "onzes":

Espanha: Álvaro Fernández; Óscar Gil, Orcar Mingueza, Jorge Cuenca e Marc Cucurella; Manu García, Martin Zubimendi e Gonzalo Villar; Brahim Díaz, Javier Puado e Bryan Gil

Treinador: Luis de la Fonte

Suplentes: Martinez e Iñaki Peña; Pedrosa, Fran Beltrán, Ruiz, Miranda, Alejandro Francés, Blanco, Niño, Pino e Sancet

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Diogo Queirós, Diogo Leite e Abdu Conté; Vitinha, Daniel Bragança, Gedson Fernandes e Fábio Vieira; Rafael Leão e Dany Mota

Treinador: Rui Jorge

Suplentes: Luís Maximiano e João Virginia; Florentino Luís, Tomás Tavares, Pedro Pereira, Tiago Djaló, Romário Baró, Filipe Soares, Gonçalo Ramos, Tiago Tomás, Jota e Francisco Conceição