Os "onzes" de Portugal e Irlanda

A seleção nacional defronta esta quarta-feira, pelas 19.45 horas, a República da Irlanda, em jogo do Grupo A da fase de qualificação europeia para o Mundial de 2022 no Qatar, que decorre no Estádio Algarve, em Loulé.

O encontro será dirigido pelo árbitro esloveno Matej Jug, que será auxiliado por Matej Žunic e Robert Vukan.

Eis os "onzes" de Portugal e da República da Irlanda:

Portugal: Rui Patrício; João Cancelo, Rúben Dias, Pepe e Raphael Guerreiro; João Palhinha e Bruno Fernandes; Rafa, Bernardo Silva e Diogo Jota; Cristiano Ronaldo

Treinador: Fernando Santos

Suplentes: Anthony Lopes (GR), Diogo Costa (GR), Nélson Semedo, Domingos Duarte, Nuno Mendes, João Moutinho, Danilo, Otávio, Rúben Neves, João Mário, André Silva, Gonçalo Guedes.

República da Irlanda: Bazunu; Coleman, Duffy e Egan; Doherty, Cullen, McGrath e O'Shea; Idah, Hendrick e Connolly

Treinador: Stephen Kenny

Suplentes: Kelleher (GR), Talbot (GR), Manning, Hourihane, Parrott, McClean, Arter, Horgan, Molumby, Collins e ​​​​​​​Omobamidele