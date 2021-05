Os "onzes" do Rio Ave - Sporting

JN Hoje às 20:22 Facebook

O Rio Ave recebe esta noite de quarta-feira, pelas 21.15 horas, o Sporting, em jogo da 31.ª jornada da Liga, uma partida de elevada importância para as duas equipas por motivos completamente díspares.

Os leões estão cada vez mais perto do título que lhes escapa desde a temporada 2001/2002 e a conquista dos três pontos um dia antes do clássico entre águias e dragões pode revelar-se de extrema importância para alcançarem o objetivo o mais breve possível.

Já os vila-condenses estão numa perigosa 15.ª posição, apenas com mais dois pontos do que o Boavista, 16.º lugar, de acesso à liguilha, e com mais quatro do que Farense, 17.º, e sete que o último, Nacional.

O encontro de Vila do Conde será dirigido pelo árbitro leiriense Fábio Veríssimo, que será auxiliado por Pedro Martins e Pedro Felisberto. No VAR estará o lisboeta Tiago Martins.

Eis os "onzes" de Rio Ave e Sporting:

Rio Ave: Kieszek; Ivo Pinto, Borevkovic, Santos e Pedro Amaral; Filipe Augusto, Guga e Francisco Geraldes; Fábio Coentrão, Junior Brandão e Gelson Dala

Treinador: Miguel Cardoso

Suplentes: Leo Vieira, Nélson Monte, Tarantini, Pelé, Ronan David, Costinha, Carlos Mané, Sávio e Gabriel Souza

Sporting: Adán; Feddal, Coates e Gonçalo Inácio; João Pereira, João Palhinha, João Mário, Nuno Santos e Nuno Mendes; Pedro Gonçalves e Paulinho

Treinador: Rúben Amorim

Suplentes: Maximiano, Matheus Nunes, Neto, Gonzalo Plata, Antunes, Daniel Bragança, Eduardo Quaresma, Jovane e Dário Essugo