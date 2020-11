JN Hoje às 16:58 Facebook

O S. C. Braga recebe esta tarde, pelas 17.55 horas, os ingleses do Leicester em jogo da quarta jornada do Grupo G da Liga Europa.

A partida será dirigida pelo árbitro italiano Daniele Orsato.

Eis os onzes de S. C. Braga e Leicester:

S. C. Braga: Matheus; Ricardo Esgaio, Bruno Viana, Vítor Tormena e Nuno Sequeira; Ricardo Horta, André Castro, Al Musrati e Iuri Medeiros; Galena e Paulinho

Treinador: Carlos Carvalhal

Suplentes: Tiago Sá e Santos; Zé Carlos, Rolando, Novais, Ruiz, André Horta, Fransérgio, Raúl Silva, Infande, Bernardo Couto e Guilherme

Leicester: Schmeichel; Fuchs, J. Evans e Justin; Albrighton, Choudhury, Thomas e Barnes; Cengiz Under, Praet e Iheanacho

Treinador: Brendan Rodgers

Suplentes: Ward e Jakupovic; Fofana, Morgan, Tielemans, Vardy, Maddison, Pérez e N. Mendy